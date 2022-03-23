İnstagram sende ekle özelliği yok ve neden yok merak ediliyor. Dünyanın en çok kullanıcıya sahip uygulamalarından biri olan İnstagram her yeni güncelleme ile yeni özellikler getirip kullanıcılarına sunuyor. İnstagram yeni story araçlarından biri olan sen de ekle özelliği ile henüz bazı kullanıcılar tanışamadı. İnstagram kullanıcıları İnstagram sen de ekle özelliği yok! İnstagram sen de ekle çıkmıyor, sen de ekle neden yok? İnstagram sen de ekle çıkartması yok! araştırıyor. İşte detaylar...

İNSTAGRAM SEN DE EKLE ÖZELLİĞİ NEDEN YOK?

İnstagram'ın yeni özelliği sende ekle bazı kullanıcılarda çıkmıyor. Peki, sen de ekle özelliği neden yok?

Sen de ekle özelliğinin olmamasının iki sebebi olabilir:

Birincisi; İnstagram uygulamanızın güncel sürüm değildir. İnstagram uygulamanızı güncellemek için App Store ve Play Store'dan güncellemeniz halinde sen de ekle özelliği sizin için de kullanılabilir olacaktır.

İkinci sebep ise; İnstagram uygulamanıza gerekli izinleri verdiğinizden emin olmanız gerekir. Bunlar depolama ve kamera izinleri. Bu izinleri vermek için şu adımı izleyebilirsiniz: Ayarlar > Uygulamalar > İnstagram > İzinler > Depolama ve Kamera izni aktif ediniz.

Hikayelerde Paylaşım Yapılması

Hikayenizde bir fotoğraf veya video paylaşmak için:



Üstteki artı simgesine dokunun veya akışın herhangi bir yerinde parmağınızı sağa kaydırın.

Alttaki Hikaye kısmına inin.

Fotoğraf çekmek için ekranın alt tarafındaki yuvarlak simgeye dokunun, video çekmek için ise aynı simgeye basılı tutun. Telefonunuzun galerisinden veya film rulosundan bir fotoğraf ya da video seçmek için ekranda herhangi bir yerde parmağınızı yukarı kaydırın. Ne paylaşacağınızı seçmenize yardımcı olacak galeri önerileri görebilirsiniz.

Fotoğrafınıza veya videonuza çizim, metin veya çıkartma eklemek için üstteki simgelere dokunun. Kaldırmak istediğiniz bir metni veya çıkartmayı sürükleyerek ekranın altındaki çöp kutusu simgesinin üstüne bırakın.

Paylaşmaya hazır olduğunuzda sol alttaki Hikayen'e dokunun.

Not: Hikayeler profilinizde hikayelerde öne çıkanlar kısmına eklemediğiniz sürece 24 saat sonra profilinizden, Akıştan ve Direct gelen kutusundan kaybolur.

Hikayenizde paylaştığınız fotoğraf ve videolar şuralarda görünür:

Profilinizde: Profil resminizin etrafında renkli bir halka görünür ve insanlar buna dokunarak hikayenizi görebilir. Hikayenizdeki fotoğraflar ve videolar, profilinizdeki fotoğrafların ve videoların arasında görünmez.

Akışın üst tarafında: Profil resminiz takipçilerinizin Akışlarının üst tarafında sıra halinde görünür ve takipçileriniz buna dokunarak hikayenizi görebilir.

Akışta, paylaştığınız gönderilerin yanında: Bir gönderi paylaştığınızda, Akıştaki profil resminizin etrafında renkli bir halka görünür. İnsanlar buraya dokunarak hikayenizi görebilir.

Direct gelen kutusunda: Direct gelen kutusunda ve yazışmalarda, profil resminizin etrafında renkli bir halka görünür ve insanlar buna dokunarak hikayenizi görebilir.

Hesabınız herkese açık olarak ayarlandıysa hikayeniz şu yerlerde de görünebilir:

Ara ve Keşfet'te.

Hikayenize önemli bir an veya etkinlikle (ör. yılbaşı, seçim) bağlantılı bir çıkartma eklediyseniz ortak hikayelerde.

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