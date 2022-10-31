İnstagram resmi açıklama yaptı mı 2022? 31 Ekim 2022 Pazartesi askıya alınan hesaplar için İnstagram'dan resmi açıklama geldi mi, açıklama nedir?

Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı. İnstagram'a giren bazı kullanıcılar "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık" hatası alıyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldı. İşte açıklama...

İnstagram'da askıya alınan hesaplar için resmi açıklama geldi mi merak ediliyor. Konu hakkında resmi duyuru geldi. İşte detaylar...

INSTAGRAM'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Instagram, kapanan hesaplar hakkında açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. #instagramdown"

İNSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI HATASI ÇÖZÜMÜ NASIL YAPILIR?

Bugün 31 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı. Bunun ardından vatandaşlar, askıya alınan hesap nasıl geri açılır merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı fakat bazı kullanıcılar tarafından bir süre sonra hesapların düzeldiği bildirildi.

İnstagram'ın verdiği hata şu şekilde:

"Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık.

Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı."

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından bu hatayı alanların bir süre sonra hesaplarının düzeldiği belirtildi. Bazı kişilere göre itiraz formu kısmına girince hesap otomatikman açıldığı belirtiliyor.

INSTAGRAM HESABI ASKIYA NEDEN ALINIR?

Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.