26 Ocak tarihinde Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 26 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Instagram problem mi var 26 Ocak Cuma?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'ın çöküp çökmediğini anlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Bağlantı Sorunları: İnternet bağlantınızda bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer internet bağlantınızda bir sorun varsa, Instagram'a erişimde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

2. Uygulama Güncellemesi: Instagram uygulamanızın en son sürümde olduğundan emin olun. Eğer güncel bir sürümü yoksa, uygulamayı güncelleyerek sorunu çözebilirsiniz.

3. Farklı Bir Tarayıcı veya Cihaz Deneyin: Eğer Instagram'a bilgisayar üzerinden erişiyorsanız, farklı bir tarayıcı deneyin. Mobil cihaz kullanıyorsanız, başka bir cihaz üzerinden de bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki adımları takip etmenize rağmen Instagram'da sorun yaşamaya devam ediyorsanız, büyük olasılıkla genel bir sorun söz konusu olabilir. Bu durumda, bir süre bekleyip sonra tekrar denemek en iyi çözüm olabilir. Ayrıca, Instagram'ın resmi destek kanallarını kullanarak sorununuzu iletebilirsiniz.

INSTAGRAM PROBLEM Mİ VAR?

Instagram "Bu hikayeye erişilemiyor" sorunu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İnstagram uygulaması için son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

downdetector