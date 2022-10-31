Herkesin kullandığı sosyal medya platformu olan İnstagram'da 31 Ekim günü meydana gelen teknik arızadan dolayı kullanıcılar sorunla karşılaştı. Uygulamaya giriş esnasında karşılaşılan ifadelerina ardından vatandaşlar arama motorlarında sebebini araştırdı. Peki, İnstagram onay kodu neden gelmiyor? 31 Ekim İnstagram onay kodu gelmiyor! İnstagram hesabım neden kapandı?

İnstagram onay kodu neden gelmiyor? sorusu araştırılıyor. 31 Ekim günü İnstagram uygulamasına giriş yapan kullanıcılar çeşitli ifadeler ile karşılaşmasının ardından arama motorlarındaİnstagram hesabım neden kapandı? sorusunu arattı. Peki, İnstagram onay kodu neden gelmiyor? 31 Ekim İnstagram onay kodu gelmiyor! İnstagram hesabım neden kapandı?

İNSTAGRAM ONAY KODU NEDEN GELMİYOR?

İnstagram uygulamasında 31 Ekim günü oluşan sistemsel arıza nedeniyle kullanıcılar bazı sorunlar ile karşılaştı. Bunlardan bir tanesi ise onay kodu gelmemesi oldu. İnstagram ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. Karşılaşılan sorunun nedeni ise yaşanan teknik arızadan dolayı olduğu düşünülüyor. İnternet sitelerinin ve mobil uygulamaların anlık durumu hakkında bilgi veren DownDetector'e göre, son bir saatte kullanıcılardan gelen şikayetler arttı. Instagram'da erişim sorunları mevcut. Şu anda tam olarak hangi işlevlerin çalışmadığı bilinmese de çoğu kullanıcı yavaşlık ve sayfa yenilememe hatasından şikayetçi. Ancak bazı kullanıcılar, uygulamayı sorunsuz kullanabiliyor.