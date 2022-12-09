İnstagram notlara ne yazılır? İnstagram notlara yazılacak en güzel sözler ve mesajlar! İnstagram notlara yazılacak yazılar!

Herkesin kullanıcısı olduğu İnstagram uygulamasına son gelen yenilik kullanıcılar tarafından ilgiyle kullanılıyor. İnstagram uygulamasına gelen Instagram DM kutusuna gelen not özelliği büyük heyecan oluşturdu. Peki, İnstagram notlara ne yazılır? İşte İnstagram notlara yazılacak en güzel sözler ve mesajlar! İnstagram notlara yazılacak yazılar!

Instagram'ın yeni özelliği DM kutusundaki notlar bölümü ilgiyle kullanılıyor. Dünyanın her yerinden kullanıcısı olan İnstagram uygulamasına gelen notlar özelliğinin ardından kullanıcılar İnstagram notlara ne yazılır? sorusunu arattı. İşte yeni özelliği kullanmak isteyenler için İnstagram notlara yazılacak en güzel sözler ve mesajlar! İnstagram notlara yazılacak yazılar!

İNSTAGRAM NOTLARA YAZILACAK SÖZLER VE MESAJLAR!

Her ağlayan güçsüz değildir.

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.

"Bazı günler diğerlerinden daha iyi başlar."

Hayaller size gücünüzün olduğunu gösterir.

"Hayat basittir. Kolay değil."

"Mutlu olmak asla modası geçmez."

Allah de ve sus! Başka hiç bir şey söylemeye değmez.

"İçinden geçtiklerinizle büyüyün."

Uzağımda ama her gece kalbimde uyuyor.

Biri seni sevmiyorsa mutlaka kıskandığı bir özelliğin vardır

Hiç bilmediğim "O" kokunu çok özlüyorum.

Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar.

Diyet ettim yaza girerken 10 kilo vermeye.

Neyse ki herkes delirdi de dikkat çekmiyoruz.

Ben soru sormam soru sorulacak konuları ortadan kaldırırım.

Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.

INSTAGRAM'DA NOTLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

Notlar özelliğini kullanmak için Instagram uygulamasını güncellemeniz gerekiyor. Ardından, akıllı telefonda güncelleme yaptıktan sonra uygulamayı açın. 'Notunuz' seçeneğini bulmak için DM bölümünü kontrol edin. Seçeneğe dokunun ve 'Aklınızdan geçenleri paylaşın…' Yakın arkadaşlarınızı veya geri takip ettiğiniz kişileri seçerek notlarınızı paylaşabilirsiniz. Notlarınızı göndermek için 'paylaş'a dokunun. Bu yeni özellikte notlarınızı sadece arkadaşlarınız görebilir.

INSTAGRAM'DA NOTLAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Instagram DM kutusuna giriş yapan kullanıcılar, yeni bir özellikle karşılaştı. Notlar olarak isimlendirilen bu bölümde kullanıcılar, mesajlara notlar bırakabiliyor. Bu yeni özellik, bırakılan notlar takipçileriniz tarafından görülebiliyor. Instagram'ın yeni özelliği, akıllara ilk olarak MSN'de paylaşılan durumları veya WhatsApp profillerine eklenen "Hakkında" yazılarını getiriyor. Bununla birlikte, Instagram'ın not özelliği, yazılan mesajın 24 saat içinde kaybolması nedeniyle biraz daha farklı çalışıyor.

Instagram'a eklenecek notlar 60 karakteri geçemiyor. Aynı zamanda yeni bir not yazıldığında, önceki not otomatik olarak siliniyor. Bu yeni özellik, Instagram'ın Android ve iOS uygulamalarında görülen notlar özelliği, henüz sınırlı sayıdaki kullanıcıların erişimine açık.