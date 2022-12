İnstagram'a son gelen güncelleme ile birlikte notlar özelliği kullanıcılar ile buluştu. Notlar özelliğini kullanmayan kullanıcılar İnstagram not özelliği yok mu? Sorusunu merak ediyor. Konuya ilişkin İnstagram notlar gözükmüyor? Sorusu da merak ediliyor. Peki, İnstagram not özelliği yok mu? İnstagram notlar gözükmüyor? İnstagram notlar özelliği neden yok?

İNSTAGRAM NOT ÖZELLİĞİ YOK MU?

İnstagram notlar özelliği bulunmayan kullanıcılar için henüz bir açıklama yapılmadı. Notlar özelliği bulunmuyorsa, uygulamanızın en son sürümünü kullandığınızı kontrol etmelisiniz. Eğer İnstagram uygulamasının son sürümünü kullanmıyorsanız uygulama mağazası üzerinden İnstagram güncel sürümünü edinebilirsiniz.

İNSTAGRAM'DA NOTLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

Notlar özelliğini kullanmak için Instagram uygulamasını güncellemeniz gerekiyor. Ardından, akıllı telefonda güncelleme yaptıktan sonra uygulamayı açın. 'Notunuz' seçeneğini bulmak için DM bölümünü kontrol edin. Seçeneğe dokunun ve 'Aklınızdan geçenleri paylaşın…' Yakın arkadaşlarınızı veya geri takip ettiğiniz kişileri seçerek notlarınızı paylaşabilirsiniz. Notlarınızı göndermek için 'paylaş'a dokunun. Bu yeni özellikte notlarınızı sadece arkadaşlarınız görebilir.

İNSTAGRAM'DA NOTLAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Instagram DM kutusuna giriş yapan kullanıcılar, yeni bir özellikle karşılaştı. Notlar olarak isimlendirilen bu bölümde kullanıcılar, mesajlara notlar bırakabiliyor. Bu yeni özellik, bırakılan notlar takipçileriniz tarafından görülebiliyor. Instagram'ın yeni özelliği, akıllara ilk olarak MSN'de paylaşılan durumları veya WhatsApp profillerine eklenen "Hakkında" yazılarını getiriyor. Bununla birlikte, Instagram'ın not özelliği, yazılan mesajın 24 saat içinde kaybolması nedeniyle biraz daha farklı çalışıyor.

Instagram'a eklenecek notlar 60 karakteri geçemiyor. Aynı zamanda yeni bir not yazıldığında, önceki not otomatik olarak siliniyor. Bu yeni özellik, Instagram'ın Android ve iOS uygulamalarında görülen notlar özelliği, henüz sınırlı sayıdaki kullanıcıların erişimine açık.