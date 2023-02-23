İnstagram'a giriş yapmakta sıkıntı yaşayan kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmakta. İnstagram'da yaşanan sorun merak konusu oldu. Peki, İnstagram neden açılmıyor? İnstagram giriş yapılmıyor! İnstagram sorun nedir? İşte detaylar...

İnstagram açılmıyor! Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. İnstagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram neden açılmıyor? sorusunu araştırmaya başladı. İnstagram'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, İnstagram neden açılmıyor? İnstagram giriş yapılmıyor! İnstagram sorun nedir?Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

23 ŞUBAT İNSTAGRAM'A NE OLDU?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

İNSTAGRAM GİRİŞ YAPILMIYOR!

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%50 Uygulama

%50 Oturum Açma