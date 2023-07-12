İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İnstagram uygulamasının yavaşlamasının ardından meydana gelen hatanın sebebi araştırılmaktadır. Peki, İnstagram neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü, sorun ne? İşte detaylar.

İnstagram çöktü mü? En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'ı, her gün milyonlarca kullanıcı ziyaret etmektedir. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen bir sorun bildirilmektedir. İnstagram neden yavaşladı merak konusu oldu. İnstagram uygulamasında yaşanan hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Peki, İnstagram neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü, sorun ne? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından İnstagram'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. İnstagram'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre İnstagram'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.