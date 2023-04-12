Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar İnstagram neden açılmıyor? merak etti. Peki, İnstagram neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü? 12 Nisan İnstagram sorun mu var? İşte detaylar...

İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde Instagram çöktü mü? ve Instagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olanİnstagram çöktü mü? 12 Nisan İnstagram sorun mu var? sorularını sizler için yanıtladık. Peki, İnstagram neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü? 12 Nisan İnstagram sorun mu var? İşte detaylar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram uygulamasında 12 Nisan günü bazı teknik problemler meydana geldi.