Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşayabiliyor. 26 Şubat Çarşamba tarihinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ediyor. Peki, İnstagram neden açılmıyor, İnstagram'a neden giriş yapılmıyor 26 Şubat Perşembe?26 Şubat Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 26 Şubat Çarşambatarihinde İnstagram'da herhangi birtakım sorunlar olduğu görülüyor:

Henüz META'dan konu ile ilgili açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.