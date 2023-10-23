Instagram, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan popüler bir sosyal medya platformudur. Instagram'ın kuruluş tarihi ve hikayesi hakkında daha fazla detaylar araştırılıyor. Peki, İnstagram ne zaman kuruldu? İnstagram sahibi kim? İnstagram kuruluş amacı nedir? İşte detaylar...

Sosyal medya platformları, dijital çağın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İşte bu platformlardan biri olan Instagram, kullanıcılarına görsel medyayı keşfetme ve paylaşma imkanı sunuyor. Peki, Instagram ne zaman kuruldu, kimin tarafından sahip olunuyor ve kuruluş amacı nedir? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM NE ZAMAN KURULDU?

Instagram, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 2010 yılında kuruldu. Başlangıçta Burbn adını taşıyan bir projeydi, ancak daha sonra görsel odaklı paylaşımlara odaklanan Instagram olarak yeniden başlatıldı. 2012 yılında ise Facebook, Instagram'ı yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu, Instagram'ın sahipliğini Facebook'a devretti.

İNSTAGRAM KURULUŞ AMACI NEDİR?

Instagram'ın kuruluş amacı, kullanıcılara anlık fotoğraf ve video paylaşma imkanı sunmaktı. Başlangıçta sadece iPhone kullanıcıları için mevcut olan uygulama, kısa süre içinde büyük bir popülarite kazandı ve Android cihazlar için de kullanılabilir hale geldi. Instagram, temelde görsel içerik oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran bir platform olarak ortaya çıktı.

Zaman içinde Instagram, hikayeler, canlı yayınlar ve çeşitli filtreler gibi yeni özellikler ekleyerek büyüdü. Kullanıcı sayısı hızla arttı ve platform, markalar, işletmeler ve içerik oluşturucular için etkili bir pazarlama aracı haline geldi. Ayrıca, e-ticaret entegrasyonları ve alışveriş özellikleri, kullanıcıların ürünleri ve hizmetleri keşfetmelerini ve satın almalarını kolaylaştırıyor.

İNSTAGRAM SAHİBİ KİM?

Instagram, kuruluşunun ardından 2012 yılında Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır. Dolayısıyla Instagram'ın sahibi Facebook'tur. Facebook, Instagram'ı satın alarak bu popüler sosyal medya platformunun büyümesini desteklemiş ve entegre etmiştir.