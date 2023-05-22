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İnstagram ne zaman düzelir? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram ne zaman düzelecek?

İnstagram ne zaman düzelir? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram ne zaman düzelecek?

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Dünyada en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da meydana gelen sorunlar sonrasında kullanıcılar araştırma yapmakta. İnstagram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki, İnstagram ne zaman düzelir? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde...

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Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması İnstagram'a erişim sıkıntısı yaşanmaktadır. Kullanıcılar, İnstagram'da meydana gelen sıkıntıların kaynağını araştırmakta. İnstagram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki, İnstagram ne zaman düzelir? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

İnstagram ne zaman düzelir? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram ne zaman düzelecek?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

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