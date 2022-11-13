Dünyada en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da meydana gelen sorunlar sonrasında kullanıcılar araştırma yapmakta. İnstagram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki, İnstagram ne zaman düzelir? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde...

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması İnstagram'a erişim sıkıntısı yaşanmaktadır. Kullanıcılar, İnstagram'da meydana gelen sıkıntıların kaynağını araştırmakta. İnstagram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki, İnstagram ne zaman düzelir? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR?

İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

11 KASIM İNSTAGRAM'A NE OLDU?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.