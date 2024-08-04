Popüler sosyal medya platformu Instagram, 2 Ağustos'tan bu yana BTK tarafından erişime kapatılmış durumda. Platformun ne zaman tekrar açılacağı ise merak ediliyor. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram Türkiye'de kapatıldı mı?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun "Hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" sözleri doğrultusunda Instagram'ın bu konuda bir hamle yapmaması durumunda erişim engellemesi konusunun konusunun bir süre daha gündemde kalacağı tahmin ediliyor.

INSTAGRAM TÜRKİYE'DE KAPATILDI MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.