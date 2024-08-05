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Instagram ne zaman açılacak? Instagram bugün (5 Ağustos) açılır mı, erişim engeli ne zaman kalkacak?

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Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? 5 Ağustos Instagram açılır mı ve Instagram ne zaman açılacak soruları merak ediliyor. Instagram kısıtlaması ne zaman kalkacak ve Instagram çöktü mü gündeme geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a Cuma sabahı itibariyle katalog suçlar kapsamında erişim yasağı getirdi. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram ne zaman düzelir?

Instagram kısıtlaması ne zaman kalkacak? Instagram çöktü mü, ne zaman açılır? BTK site bilgileri sorgulama sayfasında,Instagram'a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Instagram ne zaman açılacak? Instagram bugün (5 Ağustos) açılır mı, erişim engeli ne zaman kalkacak? Detaylar haberimizdedir…

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Son günlerde yapılan açıklamaya göre, Instagram yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirildiği ve katalog suçlar kapsamında kaldırılması talep edilen içeriklerin iletildiği bildirildi. Instagram'ın, talep edilen içerikleri kaldırması halinde, Türkiye'deki erişimin yeniden sağlanması bekleniyor. Ancak, Instagram'dan sürece ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. İçeriklerin kaldırılmaması durumunda, erişim engelinin devam etmesi öngörülüyor.

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INSTAGRAM BUGÜN AÇILIR MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram üzerindeki erişim engeliyle ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, "Türkiye temsilcisiyle görüşmeler devam ediyor. Hassasiyetlerimiz ve eksikliklerimiz açıkça belirtilmiş durumda. Bu eksiklikler giderildiği takdirde, örneğin bir saat içinde engelin kaldırılması mümkün olacaktır. Türkiye bağımsız bir ülke olup, kendi kanun ve kurallarına sahiptir. Bu kurallara uyulmasını kesinlikle talep ediyoruz" dedi.

Instagram ne zaman açılacak? Instagram bugün (5 Ağustos) açılır mı, erişim engeli ne zaman kalkacak?

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, dün itibarıyla Instagram'a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Milliyet'in yetkililerden aldığı bilgiye göre BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; "uyuşturucuya yönlendirme", "çocuğa karşı cinsel istismar, "intihara sevk etme", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "yağma ve nitelikli yağma", "soykırım suçu", "devlete karşı savaşa tahrik" gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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