Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı. Instagram ne zaman açılacak, Instagram açılacak mı?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

FAHRETTİN ALTUN SİNYALİ VERMİŞTİ

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK

Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi."

VATANDAŞLARIMIZIN HİSSİYATINI DA DOĞRU YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek, "Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak." ifadelerini kullandı.