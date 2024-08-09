Instagram'ın ne zaman açılacağı merak ediliyor. 2 Ağustos itibarıyla erişim engeli getirilen Instagram'ın ne zaman açılacağı araştırılıyor. Bakan Uraloğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu'nun yaptığı açıklamanın detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Instagram ne zaman açılacak? 9 Ağustos Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama...

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

BTK'nın erişim engeli getirdiği popüler sosyal medya platformu Instagram, bir haftadır kapalı durumda. Milyarlarca üyesi bulunan platformun ne zaman açılacağıyla ilgili soruya yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

İletişim Bakanı Fahrettin Altun'un, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastın ardından paylaştığı taziye mesajlarının sansürlendiğini ifade etmesinin ardından, BTK Instagram'a erişim engeli getirmişti.

"BİZ DE BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ"

Popüler platform 1 haftadır kapalı durumda bulunurken, ne zaman açılacağı ise büyük merak konusu. Bugün konuyla ilgili soru yöneltilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

META YETKİLİLERİYLE TOPLANTI

Instagram'a erişim engeli devam ederken, Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla META yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirilmişti.. Saat 13.00'te başlayan toplantı 19.00'da sona ermişti. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katılmıştı.