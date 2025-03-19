Instagram ne zaman açılacak? 19 Mart Instagram açılacak mı SON DAKİKA?
Instagram'ın ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika bilgileri merak ediliyor.19 Mart 2025 Çarşamba günü, Instagram kullanıcıları sabah saatlerinden itibaren platforma erişim sorunlarıyla karşılaştı.
Erişim problemleri, sadece Instagram ile sınırlı kalmayıp, Twitter (X), Facebook ve YouTube gibi diğer sosyal medya platformlarında da benzer sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, bu platformlara giriş yaparken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Bu gelişmeler, "19 Mart'ta sosyal medya platformları neden açılmıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Peki, Instagram ne zaman açılacak? 19 Mart Instagram açılacak mı SON DAKİKA?
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?
Kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem