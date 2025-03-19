Erişim problemleri, sadece Instagram ile sınırlı kalmayıp, Twitter (X), Facebook ve YouTube gibi diğer sosyal medya platformlarında da benzer sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, bu platformlara giriş yaparken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Bu gelişmeler, "19 Mart'ta sosyal medya platformları neden açılmıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Peki, Instagram ne zaman açılacak? 19 Mart Instagram açılacak mı SON DAKİKA?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.