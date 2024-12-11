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Instagram ne zaman düzelir SON DAKİKA 12 Aralık Perşembe?

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Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar nedeniyle 11 Aralık Çarşamba günü çöktü. Kullanıcılar giriş yapmakta zorlanıyor. Peki, İnstagram ne zaman düzelir?

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşıyor. İnstagram ne düzelir?

İNSTAGRAM NE DÜZELİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

İşte hata raporu:

İnstagram ne düzelir SON DAKİKA?

INSTAGRAM'A GİRİŞ YAPAMIYORUM' HATASI NEDEN OLUR?

• Yanlış hesap bilgileri girmiş olabilirsiniz.

• Hesabınız devre dışı bırakılmış olabilir.

• Instagram uygulamanız güncel olmayabilir.

• Instagram sunucularında sorun olabili

Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin.

• Yöntem #2: Uygulamanızı ve cihazınızı yeniden başlatın.

• Yöntem #3: Cihazın tarih ve saat ayarlarını kontrol edin.

• Yöntem #4: Android cihazlarda Instagram uygulamasının önbelleğini silin.

• Yöntem #5: Instagram mobil uygulamasının ve işletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun.

• Yöntem #6: Instagram hesabınızın şifresini sıfırlayın.

Instagram ne zaman düzelir SON DAKİKA 12 Aralık Perşembe?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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