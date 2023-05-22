Instagram mı çöktü, neden yenilenmiyor, neden yavaş? Son dakika! 22 Mayıs bu gece Instagram akışı yenilenmiyor hatası nedir?

Instagram'da sorun yaşayan kullanıcılar Instagram mı çöktü? 22 Mayıs bu gece Instagram akışı yenilenmiyor hatası nedir? sorularına yanıt arıyor. Instagram üzgünüz bir sorun oluştu. Lütfen tekrar dene hatası nedir, akış neden yenilenmiyor? Gece saatlerinde Instagram'da akış yenilememe sorunu neden yaşanmakta? Instagram çöktü mü? Instagram sorun mu var?

Instagram mı çöktü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. En çok kullanılan uygulamalardan biri olan akış platformu ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM MI ÇÖKTÜ?

Kesinti izleme sitesi Downdetector'a göre, Meta Platform'a ait Instagram'a dünya çapında binlerce kullanıcı tarafından ulaşılamamakta.