İnstagram mı çöktü SON DAKİKA 2022! İG mi çöktü? İnstagram'a ne oldu? İnstagram ne zaman düzelecek? - Haberler

İnstagram mı çöktü? Sosyal medya platformu İnstagram'da bu akşam saatlerinde bir takım sorunlar yaşanıyor. Hikaye ve keşfet kısmında yaşanan sıkıntıların ardından kullanıcılar problemin sebebini İnstagram mı çöktü araştırması ile öğrenmeye çalışıyor. Peki, İnstagram mı çöktü? İnstagram'a ne oldu? İnstagram ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

İNSTAGRAM MI ÇÖKTÜ?



İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir. İnstagram'da hikayelerin olmama sebebi de bu kesintilerden olduğu düşünülmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

55% Gönderme

27% Uygulama

18% Yükleme

İNSTAGRAM HİKAYELER NEREDE GÖRÜNÜR?

Hikayenizde paylaştığınız fotoğraf ve videolar şuralarda görünür:

Profilinizde: Profil resminizin etrafında renkli bir halka görünür ve insanlar buna dokunarak hikayenizi görebilir. Hikayenizdeki fotoğraflar ve videolar, profilinizdeki fotoğrafların ve videoların arasında görünmez.

Akışın üst tarafında: Profil resminiz takipçilerinizin Akışlarının üst tarafında sıra halinde görünür ve takipçileriniz buna dokunarak hikayenizi görebilir.

Akışta, paylaştığınız gönderilerin yanında: Bir gönderi paylaştığınızda, Akıştaki profil resminizin etrafında renkli bir halka görünür. İnsanlar buraya dokunarak hikayenizi görebilir.

Direct gelen kutusunda: Direct gelen kutusunda ve yazışmalarda, profil resminizin etrafında renkli bir halka görünür ve insanlar buna dokunarak hikayenizi görebilir.

Hesabınız herkese açık olarak ayarlandıysa hikayeniz şu yerlerde de görünebilir:

Ara ve Keşfet'te.

Hikayenize önemli bir an veya etkinlikle (ör. yılbaşı, seçim) bağlantılı bir çıkartma eklediyseniz ortak hikayelerde.

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