Instagram mı çöktü? Instagram çöktü mü? Instagram mı çöktü son dakika 2023! Instagram mı çöktü son dakika ne zaman düzelir?

Instagram sorun mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Instagram üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü? Instagram sorun mu var? Instagram akış yenilenmiyor! Instagram'da sorun mu var? Instagram'a ne oldu?

Instagram çöktü mü? Instagram sorun mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Instagram üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü? Instagram sorun mu var? Instagram akış yenilenmiyor! Instagram'da sorun mu var? Instagram'a ne oldu? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bu grafik, günün saatine göre tipik rapor hacmine nazaran son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Bazı sorunların gün boyunca bildirilmesi yaygındır.

INSTAGRAM MESAJLARI NASIL GÖRÜRÜM?

Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için:

Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.

Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.