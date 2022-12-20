İnstagram mı çöktü? İnstagram akış yenilenmiyor! İnstagram neden yavaş, sorun mu var?
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Bugün son 1 saatte İnstagram uygulamasında görülen İnstagram akış yenilenmiyor hatası nedeniyle İnstagram kullanıcıları İnstagram neden yavaş merak ediyorlar. Peki, İnstagram mı çöktü? İnstagram neden yavaş, sorun mu var? İşte, İnstagram akış yenilenmiyor hatası...
İnstagram neden yavaş? Bugün son 1 saatte İnstagram uygulamasında görülen İnstagram akış yenilenmiyor hatası nedeniyle İnstagram kullanıcıları İnstagram neden yavaş merak ediyorlar. Peki, İnstagram mı çöktü? İnstagram neden yavaş, sorun mu var? İşte, İnstagram akış yenilenmiyor hatası hakkında detaylar...
İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.
En çok bildirilen sorunlar
- 60% Uygulama
- 20% İnternet sitesi
- 20% Gönderme
Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:
Akışta gördüğünüz gönderiler
Kaybolan fotoğraf ve videolar
Instagram profilleri
Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için
Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.
Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.
Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.
Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.
Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.
Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için:
Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.
Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.