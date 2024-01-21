İnstagram Kullanıcılarının Video İzleme Süresi Düşüyor

Popüler sosyal medya ağı İnstagram'da yayınlanacak içerikleri izleme tahammülü gittikçe düşüyor. Sosyal Medya Uzmanı Furkan Talay, Türkiye'de kullanıcıların video izleme süresinin İnstagram'ın popüler olduğu zamanlarda, 10 saniye olduğunu ancak zaman geçtikçe, bu sürenin 3-5 saniyeye kadar düştüğünü açıkladı.

Gündelik yaşamın artık ayrılmaz parçası haline gelen sosyal medya paylaşım siteleri, elinden telefonu düşürmeyenler için bile yayınladığı videoların düşen kalitesi ve yayın sıklığı nedeniyle kullanıcıyı 3 saniyeden fazla ekranın başında tutamıyor.

Açıklama bugün Sosyal Medya Uzmanı Furkan Talay'dan geldi. Talay, yapılan pek çok araştırmanın aynı sonucu verdiğini belirterek, " Özellikle İnstagram'da her geçen gün yüklenen video sayısının artması ve video içeriğinin değişmesi yüzünden takipçiler, 3 saniyeden sonra sıkılmaya başlıyor" dedi.

Türkiye'de kullanıcıların video izleme süresinin İnstagram'ın popüler olduğu zamanlarda 10 saniye olduğu ancak zaman geçtikçe, bu sürenin 3-5 saniyeye kadar düştüğünü belirten Talay, özetle şunları kaydetti:

"VİDEO İZLEME SÜREMİZ 3 SANİYEYE DÜŞTÜ"

"Özellikle yurtdışında yapılan bazı araştırmalar tüm insanların İnstagram videosu izleme süresinin her geçen yıl azaldığını ortaya koyuyor. Bu süre Türkiye'de de kısaldı. O yüzden İnstagram üzerinden ticaret yapmak isteyenlere özellikle söylediğimiz şey, introlar döneminin bittiği ve vermek istediğiniz ana mesajı 3-5 saniye içinde vermek gerektiği yönünde...Yani 3 saniyeden sonra sabrımız bitiyor ve yeni videoya geçiyoruz. 10 saniye kadar izlenen video neredeyse yok denecek kadar azaldı."

"ÇEŞİTLİLİK, KALİTE VE YORGUNLUK ETKİLİ"

"Bunda etkili olan elbette bazı faktörler var. Bunlardan biri düşen içerik kalitesi. O yüzden kendisine uygun olmayan videoyu kullanıcı neredeyse ilk iki saniyede anlıyor ve 3. saniyede videoyu kaydırıyor. Diğeri gittikçe çeşitliliğin artması ki, bundan İnstagram'ın da yapabileceği pek bir şey yok. Her gün instagramı farklı gerekçelerle kullanann kişi sayısı artıyor. Diğer ise yorgunluğumuz...Gündelik koşturmaca içinde nefes almak için instagramı açanlar bir süre sonra daha da yorucu olduğunu düşündüğü için İnstagram videolarını izlemekten vazgeçiyor."