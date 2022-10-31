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İnstagram kullanıcı bulunamadı ne demek? 31 Ekim İnstagram kullanıcı bulunamadı sorunu ne? İnstagram hesabım neden askıya alındı?

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İnstagram kullanıcı bulunamadı ne demek? 31 Ekim İnstagram kullanıcı bulunamadı sorunu ne? İnstagram hesabım neden askıya alındı?

Sosyal medya platformu olan İnstagram'da meydana gelen teknik problem nedeniyle kullanıcılar çeşitli ifadeler ile karşılaştı. Karşılaştıkları ifadelerin sebebini anlamak için ise arama motorlarında arattılar. 31 Ekim günü İnstagram'da olan sistemsel sorun nedeniyle kullanıcılar "kullanıcı bulunamadı" bildirisi ile karşılaştı. Peki, İnstagram kullanıcı bulunamadı ne demek? 31 Ekim İnstagram kullanıcı bulunamadı sorunu ne? İnstagram hesabım neden askıya alındı?

İnstagram kullanıcı bulunamadı ne demek? sorusu 31 Ekim günü İnstagram'da meydana gelen sistemsel arıza sonrası aratıldı. 31 Ekim günü İnstagram'da olan sistemsel sorun nedeniyle kullanıcılar "kullanıcı bulunamadı" bildirisi ile karşılaştı. Peki, İnstagram kullanıcı bulunamadı ne demek? 31 Ekim İnstagram kullanıcı bulunamadı sorunu ne? İnstagram hesabım neden askıya alındı?

İNSTAGRAM KULLANICI BULUNAMADI NE DEMEK?

31 Ekim günü sosyal medya platformu olan İnstagram'da teknik bir arıza gerçekleşti. Bu nedenle kullanıcılar "kullanıcı bulunamadı." ve "hesap askıya alındı." ifadeleri ile karşılaştı. Karşılaşılan ifadelerin sebebi ise İnstagram uygulamasında meydana gelen teknik arıza. İnstagram ekibinden henüz bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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