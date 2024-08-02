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Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı?

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BTK, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatılan Instagram, kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Instagram katalog suçları ne demek? Instagram Türkiye'deki faaliyetleri neden durdurulduğu konusu merak konusu oldu. Peki, Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Instagram katalog suçları ne demek?

Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek sorusu gündeme gelirken, Instagram Türkiye'ye neden kapatıldıği merak ediliyor. BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? sorularına yanıt aranıyor. Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir...

INSTAGRAM KATALOG SUÇLARA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE KAPATILDI NE DEMEK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı.

Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

FAHRETTİN ALTUN SİNYALİ VERMİŞTİ

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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