2 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Erişim engelinin gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Altun'un tepkisinin ardından böyle bir adım atılması, sosyal medya üzerindeki sansür ve erişim engelleri konusundaki tartışmaları daha da artırdı. Peki, INSTAGRAM KAPALI MI KALACAK? Diğer platformlarda kapanacak mı?

DİĞER PLATFORMLAR DA KAPANACAK MI?

Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Uraloğlu, "Hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Birçok söylediğimiz şeyi de yerine getirdiklerini söyleyebilirim; ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor. Özellikle hem kanuni, hukuki olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz tarihinde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümünden sonra bir taziye mesajı yayınlamıştı. Fahrettin Altun, Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımlarını engellediğini belirterek, "Heniye'nin şehadetinden dolayı insanların taziye mesajını yayınlamamasını herhangi bir sebep göstermeden sosyal medya platformunu Instagram'ı da ben de kınıyorum. Bu, çok açık ve net bir sansürdür" ifadelerini kullanmıştı. Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

GÜNLÜK 1,9 MİLYAR TL'LİK CİRO KAYBI

Instagram'ın kapanması ekonomi alanında da olumsuzluklara neden oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, e-ticaretin yüzde 10'unu sosyal medyanın oluşturduğunu belirterek, Instagram'ın kapatılmasının e-ticarette günlük 1,9 milyar TL'lik bir ciro kaybı anlamına geldiğini söyledi.