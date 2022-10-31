Instagram itiraz formu 2022! İnstagram askıya alınan hesaba itiraz etmek için hangi form doldurulur? İnstagram güncel itiraz formu linki!

İnstagram hesapları askıya alınan kullanıcılar güncel itiraz formu linkini arıyor. Sizler için 2 farklı itiraz formu linkini araştırdık. Peki, Instagram itiraz formu linki 2022! İnstagram askıya alınan hesaba itiraz etmek için hangi form doldurulur? İnstagram güncel itiraz formu linki nedir? İşte güncel 2022-2023 instagram itiraz form linki ve detayları...

Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı. İnstagram'a giren bazı kullanıcılar "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık" hatası alıyor. Bu hataya itiraz etmek isteyen kullanıcılar, Instagram itiraz formu linki nedir merak ediyor. Bilgiler sizlerle...

İNSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI HATASI ÇÖZÜMÜ NASIL YAPILIR?

Bugün 31 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı. Bunun ardından vatandaşlar, askıya alınan hesap nasıl geri açılır merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı fakat bazı kullanıcılar tarafından bir süre sonra hesapların düzeldiği bildirildi.

İnstagram'ın verdiği hata şu şekilde:

"Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık.

Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı."

INSTAGRAM GÜNCEL İTİRAZ FORMU LİNKİ

Aşağıdaki linklerden instagram itiraz formuna ulaşabilirsiniz. Buradan bilgileri doldurarak askıya alınan hesabınız için itiraz edebilirsiniz.

İNSTAGRAM İTİRAZ FORMU 1

İNSTAGRAM İTİRAZ FORMU 2 (ALTERNATİF)

Boş yerleri doldurarak formu doldurup karara itiraz edebilirsiniz.