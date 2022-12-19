İnstagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı! İnstagram'da en çok beğenilen fotoğraf nedir? IG'de en çok beğeni alan fotoğraf!

İnstagram'ın en çok beğenilen, en çok beğeni alan postu merak ediliyor. Sosyal medya platformu Instagram'da ünlü isimlerin milyonlarca beğeni alan fotoğraflarını görmüşüzdür. Peki, ig'de en çok beğenilen fotoğraf hangisi? Meraklıları İnstagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı araştırıyor. İşte, İnstagram'da en çok beğenilen fotoğraf!

İnstagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı!İnstagram'ın en çok beğenilen, en çok beğeni alan postu merak ediliyor. Sosyal medya platformu Instagram'da ünlü isimlerin milyonlarca beğeni alan fotoğraflarını görmüşüzdür. Peki, ig'de en çok beğenilen fotoğraf hangisi? Meraklıları İnstagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı araştırıyor. İşte, İnstagram'da en çok beğenilen fotoğraf haberimizde...

İNSTAGRAM'IN EN ÇOK BEĞENİLEN FOTOĞRAFI

Instagram'da en çok beğeni sayısına sahip olan hesap World_record_egg'den paylaşılan yumurta fotoğrafıdır. Yumurta fotoğrafında Aralık 2022 itibariyle 56 milyon beğeni bulunmaktadır.

İnstagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı