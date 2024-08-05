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Instagram açılıyor mu? Instagram Kabine Toplantısı sonrası açılacak mı?

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Instagram'ın erişime kapalı olup olmadığı konusu, Kabine Toplantısı sonrasında netlik kazanacak. Toplantı sonrasında yapılacak olan açıklamalarla, Instagram'ın durumu hakkında resmi bilgiler paylaşılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) popüler sosyal medya platformu Instagram'a uyguladığı erişim engeli sürüyor. Cuma gününden bu yana erişime kapalı olan Instagram'ın açılması içinse bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Masada BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri var. Peki, Instagram açılıyor mu? Instagram Kabine Toplantısı sonrası açılacak mı?

INSTAGRAM AÇILIYOR MU?

Görüşmeyle öncesi açıklama yapan Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları kaydetti; "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Instagram'ın Durumu Kabine Toplantısı Sonrası Belli Olacak

INSTAGRAM BUGÜN AÇILACAK MI?

Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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