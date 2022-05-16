İnstagram hikayeler neden yok? İnstagram hikayeler yok! İnstagram'da hikayeler gözükmüyor! İnstagram hikaye kısmı neden boş? - Haberler

İnstagram hikayeler yok peki neden? İnstagram hikayeler neden yok sorusunun yanıtı merak ediliyor. İnstagram'a giren kullanıcılar İnstagram hikayeler yok! İnstagram'da hikayeler gözükmüyor! İnstagram hikaye kısmı boş, İnstagram hikayeler gözükmüyor nedenini araştırmaya başladılar. İşte detaylar...

İNSTAGRAM HİKAYELER YOK?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir. İnstagram'da hikayelerin olmama sebebi de bu kesintilerden olduğu düşünülmektedir.

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