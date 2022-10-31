Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya hesabı İnstagram'da bazı problemler yaşanmasının ardından kullanıcılar İnstagram hesap askıya alındı sorunu ne? sorusunu arattı. Uygulamaya giren kullanıcılara "Hesabınız askıya alındı" bildirimi gelmesi üzerine İnstagram hesap neden askıya alınır? sorusu aratıldı. Peki, İnstagram hesap askıya alındı sorunu ne? 31 Ekim İnstagram ne oldu? İnstagram hesap neden askıya alınır?

İnstagram hesap neden askıya alınır? sorusu aratılıyor. Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya hesabı İnstagram'da bazı problemler yaşanmasının ardından kullanıcılar İnstagram hesap askıya alındı sorunu ne? sorusunu arattı. Peki, İnstagram hesap askıya alındı sorunu ne? 31 Ekim İnstagram ne oldu? İnstagram hesap neden askıya alınır?

İNSTAGRAM HESAP ASKIYA ALINDI SORUNU NE?

İnstagram uygulamasında anlık olarak sistemsel bir problem olması sebebiyle hesabınızın askıya alındığına dair bildiri alabilirsiniz. İnstagram ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İnstagram'da bazı teknik sorunlar olduğu düşünülüyor.