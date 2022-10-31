Binlerce Intagram hesabı kullanıcıları Instagram hesapları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Uygulamayı kullanırken, bazı noktalara dikkat etmezseniz ne yazık ki Instagram, hesabınızı askıya alabilir veya kapatabilir. Peki, Instagram hesabım neden kapatıldı? Instagram hesabım ne zaman düzelir? Instagram hesabı askıya neden alınır?

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Dünya üzerinden milyonlarca kişinin kullandığı Instagram, dönem dönem hesapları ve paylaşımları kontrol etmektedir. Instagram uygulamasını kullanırken, dikkat edilmesi gereken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Peki, Instagram hesabım neden kapatıldı? Instagram hesabım ne zaman düzelir? Instagram hesabı askıya neden alınır? İşte detaylar haberimizde...

INSTAGRAM HESABIM NEDEN KAPATILDI?

-Telif hakkını ihlal ederseniz, Instagram hesabınız silinebilir.

-Şiddet, ırkçılık ya da düşmancılık gibi bir davranış sergilerseniz, hesabınız kapatılabilir.

-+18 içerikli cinsel paylaşımlar yapılırsa, hesaplarınız inceleme sonrasında silinebilir.

-Çok fazla sayıda cins adreslerinden giriş yaparsanız, hesabınız sıkıntıya girebilir. Instagram hesabım açılmıyor durumlarının en belirgin sebepleri bu şekilde olabilir. Bunların dışında bir sorun varsa bunlardan dolayı da hesabınız kapatılabilir.

-Instagram Topluluk Kuralları, dahilinde birçok farklı konu başlığına ilişkin detay vardır. Bunlar arasında; İnsan ve hayvan hakları Irkçılık, din, dil ve renk ayrımı Küfür ve hakaret Spam amaçlı reklam ve gönderi Cinsellik ve pornografi Sahte hesap ve sahte ticaret Yasak olan ürünlerin ve hizmetlerin sunumu Dolandırıcılık temelindeki gönderiler Bunlar önemli Instagram topluluk kuralları arasında yer alıyor. Dolayısıyla kuralları ihlal etmeniz sizin hesabınızın akıbeti için en önemli gerekçedir. Raporlamalar sonucunda hesabınıza süresiz olarak veda edebiliyorsunuz.

INSTAGRAM HESABINIZIN KAPATILMASININ BAŞLICA NEDENLERİ:

Yapay takipçi işlemleri

Yapay beğeni işlemleri

Yapay yorum ya da video izlenme işlemleri

Birilerinin kasıtlı olarak hesabınızı "taklit" olarak şikayet etmesi

Instagram kaynaklı teknik hatalar

Söz konusu durumlar tespit edildiğinde Instagram, hesabınızı kapatır.

Eğer hesabınız bu ve benzeri nedenlerle kapatıldı ise o zaman hesabınıza giriş yapmaya çalıştığınızda "Hesabın koşullarımızı ihlal ettiğin için kapatıldı" yazısı ile karşılaşırsınız. Ancak bu dünyanın sonu demek değildir tabi ki. Bu notun altında iptal ve daha fazla bilgi olarak iki seçenek çıkar. İptal dediğinizde ekranı kapatırsınız ancak herhangi bir çözüme gidemezsiniz. Daha fazla bilgi al a tıkladığınız zaman hesabınızın neden kapatıldığı ile bilgi alabilirsiniz.

Instagram hesabı ayrıca başka hesapları taklit ettiğiniz için de kapatılabilir. Ancak bunun ispatlanması sıkıntılı olabilir. Çünkü Instagram'da birçok kişinin aslında kendi hesabının başkaları tarafından taklit edildiği halde kapatıldığı görülmüştür. Taklit hesaplar Instagram'a şikayet edilerek kapatılır.