Son zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram üzerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı hesaplar askıya alınabiliyor. Yaşanan sıkıntının neden kaynaklandığını merak eden vatandaşlar Instagram hesabım ne zaman düzelir? Instagram hesabı askıya neden alınır? gibi soruları araştırıyor. Peki, Instagram hesabım ne zaman düzelir? Instagram hesabı askıya neden alınır?

İnstagram resmi açıklama yaptı mı 2022? 31 Ekim 2022 Pazartesi askıya alınan hesaplar için İnstagram'dan resmi açıklama geldi mi, açıklama nedir?

Günümüzde birçok insanın başına geldiği Instagram hesabının kapatılması veya askıya alınmasının sebepleri merak ediliyor. Ayrıca ınstagram hesabının ne zaman düzeleceğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Instagram hesabım ne zaman düzelir? Instagram hesabı askıya neden alınır? İşte detaylar haberimizde...

INSTAGRAM HESABIM NE ZAMAN DÜZELİR?

Instagram hesabında şifreyi birkaç kez yanlış giren kullanıcılar bu hata ile sıklıkla karşılaşmaktadır. Bunun gibi pek çok nedenden kaynaklanan hesabın kilitlenmesi durumunda kullanıcıların bazı adımları takip etmesi önerilmektedir. Instagram hesabı kilitlenen kullanıcılar şu yollar ile hesaplarını kurtarabilmektedir:

- Öncelikle hatayı aldığınız Devam Et kısmına tıklamak gerekir.

- Daha sonra kullanıcılar Güvenlik Kodu Gönder seçeneğine tıklayarak kendi e posta adreslerine kod gelmesini sağlamalıdır.

- E posta adresine 6 haneli kod geldikten sonra bu kod girilerek hesap kurtarılabilir.

Kullanıcılara eğer doğrulama kodu gelmiyor ise başka bir çözüm yolu denenmelidir. Bunun için Instagram kullanıcıları bilgisayar üzerinden instagram.com adresi üzerinden hesaplarına giriş yapmalıdır. Daha sonra şifre ve parola değiştirme işlemleri uygulanmalıdır. Mobil uygulamalarda çoğu zaman doğrulama kodu gelmemektedir. Bu nedenle bilgisayar üzerinden parolamı unuttum kısmından mail adresine doğrulama kodu talep edilebilmektedir.

INSTAGRAM HESABIM GEÇİCİ OLARAK GEÇİCİ OLARAK KİLİTLENDİ, KAÇ GÜNDE AÇILIR?

Instagram kullanıcıları bu sorunu çözdükten sonra hesaplarının ne kadar sürede açıldıklarını merak etmektedir. Kullanıcılar genellikle bu sorunun kendiliğinden 3 veya 4 hafta içerisinde çözüldüğünü belirtmektedir. Fakat kullanıcılar bu sürede spama düşecek başka bir işlem yapmamalıdır.

Eğer bu hata sürekli alınıp sürekli uğraşılır ise her uğraşma bir spam olarak algılanacaktır. Bu sebeple hesabın geri alınma süresi daha fazla uzayacaktır. Bu nedenle böyle bir sorun ile karşılaşan kullanıcılar hiçbir şey yapmayarak 3 veya 4 hafta içerisinde hesaplarına erişim sağlayabilmektedir. Bununla birlikte çözüm yollarından biri denenerek de kısa sürede kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayabilmektedir.

INSTAGRAM HESABI ASKIYA NEDEN ALINIR?

Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.

INSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI NE ZAMAN AÇILIR?

Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.

Kullanıcı hesabının yanlışlıkla kapandığı düşünülüyorsa, Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından inceleniyor. Ardından değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale geliyor.