Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı. İnstagram'a giren bazı kullanıcılar "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık" hatası alıyor. Peki, "İnstagram hesabım askıya alındı" hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? 31 Ekim 2022 İnstagram hesapları ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

İnstagram'a giren bazı kullanıcılar hesabının askıya alınması uyarısıyla karşılaştı. Kullanıcılar hesap neden askıya alındı, İnstagram askıya alınan hesap ne zaman düzelir, askıya alınan hesap geri açılır mı? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Ayrıntılar sizlerle...

İNSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI HATASI ÇÖZÜMÜ NASIL YAPILIR?

Bugün 31 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı. Bunun ardından vatandaşlar, askıya alınan hesap nasıl geri açılır merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı fakat bazı kullanıcılar tarafından bir süre sonra hesapların düzeldiği bildirildi.

İnstagram'ın verdiği hata şu şekilde:

"Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık.

Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı."

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından bu hatayı alanların bir süre sonra hesaplarının düzeldiği belirtildi. Bazı kişilere göre itiraz formu kısmına girince hesap otomatikman açıldığı belirtiliyor.

INSTAGRAM HESABI ASKIYA NEDEN ALINIR?

Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.

INSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI NE ZAMAN AÇILIR?

Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.

Kullanıcı hesabının yanlışlıkla kapandığı düşünülüyorsa, Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından inceleniyor. Ardından değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale geliyor.