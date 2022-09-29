Günümüzde birçok insanın başına geldiği Instagram hesabının kapatılması veya askıya alınmasının sebepleri merak ediliyor. Instagram hesabı askıya neden alınır ve Instagram hesabım askıya alında ne zaman açılır sorularına yanıt aranıyor. Detayları haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Peki, Instagram hesabı askıya neden alınır? Instagram hesabım askıya alındı ne zaman açılır?

Instagram hesabının askıya alınmasının birçok sebebi olabiliyor. Instagram kullanıcıları, Instagram hesabım askıya alında ne zaman açılır sorusunu sıklıkla araştırıyor. Instagram hesabı askıya neden alınır ve Instagram hesabım askıya alında ne zaman açılır merak ediyor. Detayları haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabı askıya neden alınır? Instagram hesabım askıya alındı ne zaman açılır? Detaylar haberimizdedir…

INSTAGRAM HESABI ASKIYA NEDEN ALINIR?

Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.

INSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI NE ZAMAN AÇILIR?

Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.

Kullanıcı hesabının yanlışlıkla kapandığı düşünülüyorsa, Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından inceleniyor. Ardından değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale geliyor.