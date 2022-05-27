Instagram filtreleri kalktı mı? Instagram filtresini neden kullanamıyorum? Insta filtre hatası! - Haberler

Instagram filtreleri kalktı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Birkaç kullanıcıyı rahatsız eden filtrelerin kullanılamaması sorunu, araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında bir milyardan fazlakullanıcısıolan uygulama zaman zaman hata veriyor ve bu gerçekten sinir bozucu - ama bu her zamankinden daha kötü görünüyor. Instagram filtreleri kalktı mı?

INSTAGRAM FİLTRELERİ KALKTI MI?

Yüzlerce kullanıcı, uygulamalarının düzgün çalışmadığını bildirmek için Twitter'a gidiyor. Hatalar, filtre kullanmaya çalıştıklarında bir hata mesajı alan tüm dünyadaki iPhone ve Android kullanıcılarını etkiliyor. Neler olup bittiğini öğrenmek ve uygulamanızı düzeltmenin bazı yollarını keşfetmek için okumaya devam edin…

Instagram, gönderiler ve hikayeler için her türlü filtre kullanım özelliğine sahiptir, ancak bazen çalışmadıkları görülmektedir. Bir filtreye tıkladığınızda "Telefonunuz bu filtreyi desteklemiyor" ifadesini görebilirsiniz. Eğer böyle bir sorunla karşı karşıya kalırsanız. En basit çözüm, telefonunuzu yeniden başlatmanızdır.

Telefonunuzu kapatmadan ise uygulamayı kapatıp yeniden açarak deneyebilirsiniz.

Instagram'ı güncellemeyi unutmayın.

Uygulama önbelleği verilerini temizleyin.

Eğer hala filtrelerde hata alıyorsanız, uygulamayı silip yeniden yükleyin.

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