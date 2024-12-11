İnstagram erişim engeli mi geldi 12 Aralık Perşembe?

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü sorusu 11 Aralık 2024 tarihinde gündeme geldi. Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile sosyal medya devleri Facebook ve Instagram'da erişim sorunu meydana geldi. İnstagram erişim engeli mi geldi?

İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Kullanıcı raporlarına göre WhatsApp'ta saat 21.00'san itibaren erişim sorunu olduğu görüldü. Yavaşlama ya da mesaj iletilememe gibi problemler meydana gelirken problemin Türkiye'de yaşandığı raporlara yansıdı. Yurt dışında da benzer problemler yaşandığı tahmin edildi. Uygulamaya giren kullanıcılar güncellememe sorunu yaşadı.

Meta, WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta dünya genelinde teknik bir sorun yaşandığını ve düzeltmek için çalıştıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.

Sayan, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

İnstagram tarafından resmi açıklama gelir gelmez detaylarını haberimize ekleyeceğiz.

İşte hata raporu: