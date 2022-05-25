Instagram düzeldi mi? SON DURUM Instagram'a giriliyor mu? - Haberler

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Instagram düzeldi mi? SON DURUM Instagram'a giriliyor mu?

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Instagram düzeldi mi? SON DURUM Instagram'a giriliyor mu?

Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar erişim problemiyle karşılaştı. Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.'' ifadelerini belirtti. Peki, Instagram düzeldi mi? Instagram'a giriliyor mu?

Instagram düzeldi mi? Instagram'a giriliyor mu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Facebook, Whatsapp, Instagram ne zaman düzeleceği merak edilmekte. Whatsapp, Instagram ve Facebook kullanıcıları uygulamalarda mesaj, video ve fotoğrafların açılmadığıyla ilgili şikayetler dile getiriyor. Yaşanan problem sonrasında Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Facebook, Whatsapp, Instagram ne zaman düzelecek? Kullanıcılar uygulamalara giremiyor! Facebook, Whatsapp, Instagram ne zaman düzelecek? Instagram, Whatsapp, Facebook ne zaman düzelecek? İşte detaylar haberimizde...

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, Feedback Required hatası aldı. Ancak an itibarıyla düzeldi.

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İnstagram, Gündem, Teknoloji, Haberler

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