Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya hesabı İnstagram'da bazı problemler yaşanmasının ardından kullanıcılar İnstagram hesap askıya alındı sorunu ne? sorusunu arattı. Uygulamaya giren kullanıcılara "Hesabınız askıya alındı" bildirimi gelmesi üzerine kullanıcılar İntstagram uygulamasının ne zaman düzeleceğini araştırdı. Peki, İnstagram düzeldi mi? İnstagram hesap askıya alındı sorunu düzeldi mi? İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İşte merak edilenler..

İnstagram düzeldi mi? sorusu merak ediliyor. İnstagram uygulamasına giren kullanıcılar "hesap askıya alındı" ifadesi ile karşılaştı. Arama motorlarındaİnstagram hesap askıya alındı ne demek? sorusunu arattı. Peki, İnstagram düzeldi mi? İnstagram hesap askıya alındı sorunu düzeldi mi? İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagram ne oldu?

İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

İnstagram uygulamasında kullanıcılar "hesap askıya alındı" ifadesi ile karşılaştı. İnstagram'da bazı teknik problemler nedeniyle böyle bir ifade ile karşılaşıldı. İnstagram uygulaması henüz düzelmedi, sorun hala devam etmekte. İnternet sitelerinin ve mobil uygulamaların anlık durumu hakkında bilgi veren DownDetector'e göre, son bir saatte kullanıcılardan gelen şikayetler arttı. Instagram'da erişim sorunları mevcut. Şu anda tam olarak hangi işlevlerin çalışmadığı bilinmese de çoğu kullanıcı yavaşlık ve sayfa yenilememe hatasından şikayetçi. Ancak bazı kullanıcılar, uygulamayı sorunsuz kullanabiliyor.

İnstagram ekibi ise teknik arıza hakkında şu açıklamayı yaptı; "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."