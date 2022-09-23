22 Eylül tarihinde akşam saatlerinde fotoğraf paylaşım platformu olan sosyal medya aracı İnstagram'da bazı sorunlar yaşanmıştı. Kullanıcılar İnstagram uygulamasına erişim yapmakta sorun yaşamasının ardından arama motorlarına İnstagram çöktü mü? Sorusunu aratmıştı. İnstagram düzeldi mi? 23 Eylül İnstagram düzeldi mi? İnstagram düzeldi mi?

Sosyal medya uygulaması olan İnstagram 22 Eylül akşamı saatlerinde erişim problemleri yaşatıyordu. İnstagram kullanıcıları ise uygulamaya giriş yapamayınca arama motorlarında İnstagram sorun mu var? Sorusunu araştırdı. Yaşanan teknik sorun kısa sürede düzeltildi. Bazı kullanıcılar 23 Eylül İnstagram düzeldi mi? sorusuna yanıt arıyor. İnstagram düzeldi mi? 23 Eylül İnstagram düzeldi mi? İnstagram sorun var mı?

İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

23 Eylül akşam saatlerinde yaşanan İnstagram'a erişim probleminin çözülüp çözülmediği merak ediliyor. Kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine düzenlenen raporlar sonucuna bakıldığında ise İntagram'da şuan herhangi bir sorun olmadığı sonucuna ulaşıyoruz. İnstagram sorun raporu ise aşağıdadır.