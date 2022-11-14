En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından İnstagram düzeldi mi? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, İnstagram düzeldi mi? 14 Kasım İnstagram ne zaman düzelecek? İnstagram sorun var mı? İşte detaylar...

İnstagram düzeldi mi? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. İnstagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. İnstagram'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, İnstagram düzeldi mi? 14 Kasım İnstagram ne zaman düzelecek? İnstagram sorun var mı? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

14 KASIM İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.