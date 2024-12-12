Dünyanın en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadı. Özellikle iş iletişimi ve günlük haberleşme için bu platformları kullanan kişiler bu uygulamaların bağlı olduğu Meta'ya gözünü dikti. Peki, İnstagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe!

İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini paylaştı ve şu sözleri kaydetti: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

"WHATSAPP SERVİSLERİNDE GLOBAL KESİNTİ VAR

"Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bir süre sonra sorun giderildi. Uygulamaya giren kullanıcılar, erişim sıkıntısıyla karşılaşmadı.

Instagram hata raporu son durum: