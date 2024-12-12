Üye Girişi
Haberler
Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı

Esad'ın gidişi onları da bitirdi! Faaliyetlerini durdurdular

 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor
Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü

Afrika'daki krizi Türkiye çözdü

İnstagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe!

İnstagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan durumu yakından takip ettiklerini belirtirken, uygulamalara erişim sorunu bir süre sonra düzeldi. İnstagram düzeldi mi?

Dünyanın en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadı. Özellikle iş iletişimi ve günlük haberleşme için bu platformları kullanan kişiler bu uygulamaların bağlı olduğu Meta'ya gözünü dikti. Peki, İnstagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe!

İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini paylaştı ve şu sözleri kaydetti: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

"WHATSAPP SERVİSLERİNDE GLOBAL KESİNTİ VAR

"Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bir süre sonra sorun giderildi. Uygulamaya giren kullanıcılar, erişim sıkıntısıyla karşılaşmadı.

Instagram hata raporu son durum:

İnstagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen erişim sorununa olay gönderme
img

"Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz"
img

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Osmangazi, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.