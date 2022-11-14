İnstagram DM sorun mu var, neden çalışmıyor

Instagram neden çöktü? DM sorunu nedir? Sabah saatlerinden bu yana ınstagram kullanıcıları araştırıyor. Kullanıcıların yaşadığı DM mesaj gelmiyor/gitmiyor hatası "Instagram çöktü mü?" sorularına neden oldu. İşte Instagram DM sorunu hakkında her şey...

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Instagram neden çöktü? DM sorunu nedir? Instagram dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'da DM mesaj gönderme sorunu yaşanıyor. Instagram'da gönderdiği mesaj gitmeyen kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Instagram DM mesaj gitmiyor hatası nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

En büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da DM mesaj gitmiyor hatası yaşanıyor. Instagram'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken sorunun cihaz bazlı kaynaklandığı düşünülüyor.

INSTAGRAM DM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Bu durum öncelikle karşı hesabın kapalı olması ya da kişiyi engellemesi nedeni ile yaşanmaktadır. Karşı kullanıcı hesabı engellemiş ise mesaj gönderilememektedir. Aynı zamanda kullanıcının yakın zamanda hesabını kapatması ya da dondurması da mesaj gitmiyor hatasının oluşmasına neden olmaktadır. Kullanım alanı geniş olan instagram üzerinden bu hatanın verilmesi nedenlerinden bir diğeri ise internet kesintisi ya da veri çekme problemleridir.

Instagram mesaj gitmiyor hatasını düzeltmek için kullanıcılar internet açıp kapatma ve hesaba çıkış yapıp tekrar giriş yapma adımlarını takip etmektedir.

Instagram üzerinden mesajın gitmemesi çözümü uygulamanın güncellenmesi gerektiğini de göstermektedir. Kullanıcılar instagram uygulamasını güncelleyerekbu problemi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır. Aynı zamanda hesap içerisinde bulunan ayarlar kısmında mesaj bölümü ve gizlilik ayarlarından da mesaj kutusu ile alakalı inceleme yapılmaktadır.