İnstagram çöktü mü? İnstagram sorun mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. instagram üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. İnstagram sorun ne? İnstagram neden hata veriyor? İnstagram DM neden gitmiyor? İnstagram ne zaman düzelecek?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

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