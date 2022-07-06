İnstagram DM mesajlar gitmiyor mu, merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanırken özellikle DM konusunda olumsuz yorumlar yapıldı. Peki, İnstagram DM mesajlar gitmiyor mu?

İNSTAGRAM DM MESAJLAR GİTMİYOR MU?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

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