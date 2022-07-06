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İnstagram DM mesajlar gitmiyor mu?

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İnstagram DM mesajlar gitmiyor mu?

İnstagram kullanıcıları DM kutusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle merak dolu sorular soruyor. Dün akşam saatlerinden bu yana sorun yaşayan kullanıcılar, İnstagram DM mesajlar gitmiyor mu, merak etti. Peki, İnstagram oturum açma sorunu nedir?

İnstagram DM mesajlar gitmiyor mu, merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanırken özellikle DM konusunda olumsuz yorumlar yapıldı. Peki, İnstagram DM mesajlar gitmiyor mu?

İNSTAGRAM DM MESAJLAR GİTMİYOR MU?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

İnstagram DM mesajlar gitmiyor mu?Downdedector

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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