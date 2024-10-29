INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek?
Instagram kullanıcıları, Direct Message (DM) özelliğinde yaşanan sorunları merakla takip ediyor. Instagram DM'nin ne zaman düzeleceği konusu, platformun kullanıcıları tarafından yakından izleniyor. Instagram yetkilileri, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Instagram kullanıcıları, platformun Direct Message (DM) özelliğinde yaşanan sorunları büyük bir merakla takip ediyor. Kullanıcılar, mesajların gönderilmediği veya karşı tarafa ulaşmadığına dair şikayetlerde bulunuyor. Instagram DM ne zaman düzelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...
INSTAGRAM DM'DEN NE OLDU?
Henüz Instagram tarafından resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bu tür sorunlar genellikle platformun teknik altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklanabiliyor.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.