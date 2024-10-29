INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek?

Instagram kullanıcıları, platformun Direct Message (DM) özelliğinde yaşanan sorunları büyük bir merakla takip ediyor. Kullanıcılar, mesajların gönderilmediği veya karşı tarafa ulaşmadığına dair şikayetlerde bulunuyor. Instagram DM ne zaman düzelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM DM'DEN NE OLDU?

Henüz Instagram tarafından resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bu tür sorunlar genellikle platformun teknik altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklanabiliyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

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