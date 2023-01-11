İnstagram son zamanların en popüler sosyal medya aracı. İnstagram kullanıcıları ise gününün çoğunu İnstagram'da geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey instagram çöktü mü? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum? oluyor. İnstagram'a giriş yapamayan kullanıcılar arama motorlarında İnstagram DM çöktü mü? Sorusunu aratıyor. Peki, İnstagram DM çöktü mü? İnstagram DM neden gitmiyor? İnstagram mesaj gitmiyor! 11 Ocak İnstagram mesaj sorunu!

İnstagram'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak İnstagram'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. İnstagram uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Eğer internet bağlantınızdan ve hesap bilgileri, hesap durumu ve diğer faktörleri kontrol edip emin olduktan sonra sıra İnstagram uygulamasını kontrol etmeye geliyor. Peki İnstagram DM çöktü mü? İnstagram DM neden gitmiyor? İnstagram mesaj gitmiyor! 11 Ocak İnstagram mesaj sorunu!

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde İnstagram uygulamasına 11 Ocak gününde bazı teknik problemler yaşanıyor. İnstagram ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.