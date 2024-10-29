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Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor?

Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor?
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Instagram kullanıcıları, 29 Ekim'de yaşanan DM (Direct Message) sorunu nedeniyle mesaj göndermekte zorluk çekti. Kullanıcılar, mesajlarının karşı tarafa ulaşmadığını belirtti. Instagram yetkilileri konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği merak konusu oluyor.

Instagram direkt mesaj kısmı çöktü mü merak ediliyor. 29 Ekim 2024 tarihinde, Instagram kullanıcıları platformda mesaj gönderirken sorunlar yaşadıklarını bildirdiler. Kullanıcılar, doğrudan mesajlaşma (DM) sisteminde iletilerin gönderilmediğini ve bazı durumlarda uygulamaya erişimde zorluklar yaşandığını belirttiler. Peki, Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ?

Henüz Instagram tarafından resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bu tür sorunlar genellikle platformun teknik altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklanabiliyor.

Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor?

29 EKİM INSTAGRAM MESAJLARI NEDEN GİTMİYOR?

29 Ekim 2024 tarihinde Instagram kullanıcıları, doğrudan mesaj (DM) sisteminde önemli sorunlar yaşadı. Birçok kullanıcı, gönderdiği mesajların karşı tarafa ulaşmadığını ve mesaj kutusunun düzgün çalışmadığını bildirdi. Bu sorun, özellikle öğleden sonra saat 15:00 ile 16:00 arasında yoğunlaştı ve kullanıcılar arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Sorunun neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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