İnstagram'da yumurta fotoğrafı kaç beğeni aldı? İnstagram yumurta fotoğrafı hangi hesapta, kullanıcı adı ne?

İnstagram beğeni rekoru kıran yumurta fotoğrafı Lionel Messi'nin Dünya Kupası fotoğrafı ile yarış halinde. Peki, İnstagram'da yumurta fotoğrafı kaç beğenisi var? İnstagram yumurta fotoğrafı hangi hesapta, kullanıcı adı ne?

İnstagram yumurta fotoğrafı kullanıcı adı ne, hangi hesapta? İnstagram beğeni rekoru kıran yumurta fotoğrafı Lionel Messi'nin Dünya Kupası fotoğrafı ile yarış halinde. Peki, İnstagram'da yumurta fotoğrafı kaç beğenisi var? İnstagram yumurta fotoğrafı hangi hesapta, kullanıcı adı ne? İşte detaylar...

İNSTAGRAM'DA YUMURTA FOTOĞRAFI KAÇ BEĞENİ ALDI?

Instagram'da en çok beğeni sayısına sahip olan hesap World_record_egg'den paylaşılan yumurta fotoğrafıdır. Yumurta fotoğrafında Aralık 2022 itibariyle 56 milyon beğeni bulunmaktadır.

İnstagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı

2022 Dünya Kupası'nı Fransa'yı penaltılarda yenen Arjantin kazandı. Maç sonrası Messi'nin yaptığı paylaşım ise spor dünyasının en beğenilen paylaşımı oldu. 47 milyondan fazla beğeni alan fotoğraf dünya rekorunu kırmaya doğru ilerlerken, Ronaldo'cular ve Messi'ciler kıyasıya bir yarışa girdi. Ronaldo'cular Messi'nin rekoru kırmaması için Instagram'da 56 milyon ile en fazla beğeni alan yumurta fotoğrafına beğeni yağdırırken, Messi'ciler ise aynı fotoğraftaki beğenilerini geri çekmeye başladı.

47 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Arjantin Milli Takımı ile turnuvaya damga vuran Lionel Messi, sosyal medyada da destan yazdı. Arjantinli yıldızın kupalı paylaşımı, 47 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan spor paylaşımı oldu.

RONALDO'CULAR REKOR KIRILMASIN DİYE SALDIRIYA GEÇTİ

Öte yandan Instagram'da en çok beğeni sayısına sahip olan hesap World_record_egg'den paylaşılan yumurta fotoğrafı. Fotoğrafta an itibariyle 56 milyon beğeni bulunurken, Cristiano Ronaldo'nun hayranları Messi'nin paylaşımı rekoru kırmasın diye paylaşıma beğeni yağdırdı.

ARJANTİNLİLER BEĞENİLERİ ÇEKİYOR

Bu durumu fark eden Messi'nin hayranlarından duruma anında karşılık geldi. Yumurta fotoğrafına beğeni yapan Messi'ciler, beğenilerini geri çekmeye başladı.